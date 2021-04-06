الاقتصاد: مؤشر دمغ الذهب يسجل ارتفاعاً بنسبة 57% خلال الشهر الماضي

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رام الله - دنيا الوطن

دمغت مديرية المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الوطني خلال الشهر الماضي، 589 كغم ذهب تقريبا في حين بلغت إيراداتها جراء عملية دمغ المصوغات الذهبية والتي تحمل الدمغة الفلسطينية "قبة الصخرة" 585 الف شيقل تقريباً.



وسجل مؤشر دمغ المعادن الثمينة خلال شهر آذار ارتفاعاً بنسبة 57% عن نفس الشهر من العام السابق مقارنة مع ذات الشهر من العام الماضي، كما سجلت الإيرادات ارتفاعاً بنسبة 41% عن نفس الشهر من العام السابق في حين نفذت طواقم الرقابة والتفتيش في المديرية 3 جولات تفتيشية شملت 17 محل ذهب.



وأرجعت المديرية الارتفاع عند مقارنتها مع ذات الفترة من العام الماضي التي شهدت بداية انتشار فيروس كورونا(كوفيد-19)، وما تبعه من اجراءات وقائية لمنع انتشار الوباء تبعاً لحالة الطوارئ المعلنة آنذاك الأمر الذي انعكس سلباً على كافة محركات الاقتصاد الوطني وتراجع الكميات الواردة لشهر آذار من العام السابق.



وسجل مؤشر دمغ المعادن الثمينة في الفترة الممتدة من (آذار- تموز) 2020 تراجعاً في كمية دمغ المصوغات الذهبية بنسبة 64%، وفي الإيرادات بنسبة 70%، حيث تم دمغ 1.53 طن من المصوغات الذهبية بقيمة اجمالية بلغت 1.59 مليون شيقل، ومقارنة مع ذات الفترة من العام 2019 دمغ فيها 4.2 أطنان من المصوغات الذهبية بقيمة إجمالية بلغت 5.3مليون شيقل.



وسجل متوسط سعر اونصة الذهب عن شهر مارس 2021 مبلغ 1718دولار في حين سجل متوسط سعر الاونصة عن ذات الشهر من العام الماضي مبلغ 1592 دولار أي بارتفاع بنسبة 8% .



يذكر ان مديرية المعادن الثمينة دمغت خلال العام الماضي، نحو 5 طن ذهب في حين بلغت إيراداتها جراء عملية دمغ المصوغات الذهبية والتي تحمل الدمغة الفلسطينية "قبة الصخرة" 5 مليون شيقل تقريباً.



ودعت المديرية، المواطنين عند شراء الذهب الحصول على فاتورة مفصل فيها الصنف، والعيار، والوزن، والبيان، وسعر الصنف، والسعر الإجمالي، والعملة، واسم المحل التجاري واضحا، والتأكد من الدمغة الفلسطينية على المصوغات إضافة إلى نوع صناعة المصوغ (محلي أو أجنبي).