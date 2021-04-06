دولي

الصين تسجل 15 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بفيروس (كورونا)

الصين تسجل 15 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الثلاثاء، إن البر الرئيسي الصيني أبلغ عن تسجيل 15 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19 في مقاطعة يوننان بجنوب غربي الصين يوم الاثنين.

وبحسب التقرير، لم يتم تسجيل أي حالات جديدة مشتبه بها أو حالات وفاة مرتبطة بالمرض يوم الاثنين، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وغادر يوم الاثنين 18 مريضا مصابا بكوفيد-19 المستشفيات بعد تعافيهم.

وقالت اللجنة إن البر الرئيسي، ومنذ تفشي الوباء وحتى الآن، سجل ما إجماليه 90329 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19، بينها 244 حالة لاتزال تتلقى العلاجات الطبية، واثنتان منها في حالة خطيرة.

وغادر ما إجماليه 85449 مريضا مصابا بكوفيد-19 المستشفيات بعد التعافي في البر الرئيسي الصيني، فيما حصد المرض في البر الرئيسي الصيني أرواح 4636 شخصا حتى الآن.

أخبار ذات صلة

الرئيس الإسرائيلي يكلف بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة

الرئيس الإسرائيلي يكلف بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة

فرار أكثر من 1800 سجين عقب هجوم شنه مسلحون في سجن بنيجيريا

فرار أكثر من 1800 سجين عقب هجوم شنه مسلحون في سجن بنيجيريا

فيضانات تودي بحياة أكثر من 150 شخصاً في إندونيسيا وتيمور الشرقية

فيضانات تودي بحياة أكثر من 150 شخصاً في إندونيسيا وتيمور الشرقية

بوتين يوقع قانوناً يسمح له البقاء في السلطة حتى 2036

بوتين يوقع قانوناً يسمح له البقاء في السلطة حتى 2036

(كورونا) بالعالم: نحو مليونين و874 ألف وفاة والإصابات تتخطى حاجز الـ132 مليونا

(كورونا) بالعالم: نحو مليونين و874 ألف وفاة والإصابات تتخطى حاجز الـ132 مليونا

&#34;فايزر&#34; تعمل على تزويد إسرائيل بصفقة لقاحات جديدة

"فايزر" تعمل على تزويد إسرائيل بصفقة لقاحات جديدة

إسرائيل: الإعلان عن هوية المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة اليوم

إسرائيل: الإعلان عن هوية المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة اليوم

مشاورات تشكيل الحكومة الإسرائيلية.. 52 موصيًا لنتنياهو و45 لبيد

مشاورات تشكيل الحكومة الإسرائيلية.. 52 موصيًا لنتنياهو و45 لبيد

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاقتصاد: مؤشر دمغ الذهب يسجل ارتفاعاً بنسبة 57% خلال الشهر الماضي

الاقتصاد: مؤشر دمغ الذهب يسجل ارتفاعاً بنسبة 57% خلال الشهر الماضي

الخارجية: جريمة اعدام أسامة منصور حلقة بمسلسل متواصل من الاعدامات الميدانية

الخارجية: جريمة اعدام أسامة منصور حلقة بمسلسل متواصل من الاعدامات الميدانية

الديمقراطية: الرد على جريمة اعدام المواطن منصور بتصعيد المقاومة ضد الاحتلال

الديمقراطية: الرد على جريمة اعدام المواطن منصور بتصعيد المقاومة ضد الاحتلال

نادي الأسير: حتى اللحظة لم يُحدد موعد محاكمة الأسير البطران

نادي الأسير: حتى اللحظة لم يُحدد موعد محاكمة الأسير البطران

الشؤون المدنية: الاحتلال وحده يتحمل مسؤولية تجميد ملف لم الشمل وسبب معاناة أصحابه

الشؤون المدنية: الاحتلال وحده يتحمل مسؤولية تجميد ملف لم الشمل وسبب معاناة أصحابه

تيسير خالد: حق مشاركة المقدسيين في الانتخابات العامة ينتزع بالتصميم وقوة الإرادة

تيسير خالد: حق مشاركة المقدسيين في الانتخابات العامة ينتزع بالتصميم وقوة الإرادة

مصرع شخصين في حادث سير ببلدة الزبابدة جنوب جنين

مصرع شخصين في حادث سير ببلدة الزبابدة جنوب جنين

&#34;الجهاد&#34; تطالب الكل الوطني باتخاذ موقف موحد إزاء جريمة استشهاد المواطن منصور

"الجهاد" تطالب الكل الوطني باتخاذ موقف موحد إزاء جريمة استشهاد المواطن منصور

منوعات

صور.. تعرف على الفتاة التى قادت موكب المومياوات الملكية

صور.. تعرف على الفتاة التى قادت موكب المومياوات الملكية

شاهد: هالة فاخر &#34;سأموت في أول يوم من رمضان&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: هالة فاخر "سأموت في أول يوم من رمضان".. ما القصة ؟

شاهد: بسبب مفاجأة ميلادها.. زوجة أحمد الفيشاوي تطلب الطلاق

شاهد: بسبب مفاجأة ميلادها.. زوجة أحمد الفيشاوي تطلب الطلاق

شاهد: إشتعال الحرب بين (اليوتيوبرز) نارين و نور.. وإحداهما في حالة إنهيار

شاهد: إشتعال الحرب بين (اليوتيوبرز) نارين و نور.. وإحداهما في حالة إنهيار

شاهد: محمد رمضان بداخل تابوت ومومياء يثير غضب الجمهور

شاهد: محمد رمضان بداخل تابوت ومومياء يثير غضب الجمهور

بسبب عمرو دياب.. الشرطة تقبض على حسن شاكوش.. ما القصة ؟

بسبب عمرو دياب.. الشرطة تقبض على حسن شاكوش.. ما القصة ؟

شاهد: كيف إحتفل محمد ثروت بموكب المومياوات

شاهد: كيف إحتفل محمد ثروت بموكب المومياوات

شاهد: مي العيدان تتنمر على إلهام الفضالة وهذا ما فعلته الأخيرة

شاهد: مي العيدان تتنمر على إلهام الفضالة وهذا ما فعلته الأخيرة

بعد التنمّر عليه.. الجمهور المصري ينصف حسين الجسمي وهذا ما فعله

بعد التنمّر عليه.. الجمهور المصري ينصف حسين الجسمي وهذا ما فعله

شاهد: وسامة تيم حسن تشعل السوشيال ميديا

شاهد: وسامة تيم حسن تشعل السوشيال ميديا

عربي

رئيس الوزراء الإيطالي يبدأ زيارة رسمية إلى ليبيا

رئيس الوزراء الإيطالي يبدأ زيارة رسمية إلى ليبيا

الرئيس الجزائري يطالب فرنسا بإعادة أرشيف عثماني

الرئيس الجزائري يطالب فرنسا بإعادة أرشيف عثماني

شاهد: رسالة من الأمير حمزة يتعهد فيها بالولاء للملك وولي عهده

شاهد: رسالة من الأمير حمزة يتعهد فيها بالولاء للملك وولي عهده

82 وفاة و6537 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

82 وفاة و6537 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن