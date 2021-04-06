الرئيس الإسرائيلي يكلف بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة

فوض الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، لتشكيل الحكومة المقبلة.





وقال ريفلين في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إنه لا يمكن لأحد المرشحين تشكيل حكومة تحظى بثقة (كنيست)، مضيفاً: بأن 52 نائبا "طلبوا مني تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة".





وشدد رئيس دولة الاحتلال، على أن أي مرشح لا يملك فرصة حقيقية لتشكيل الحكومة.





وكانت قناة (كان) الإسرائيلية، أفادت أن جلسة المشاورات بين ريفلين، وممثلي الأحزاب الإسرائيلية، انتهت بتوصية 52 عضو كنيست لنتنياهو، مقابل توصية 45 عضو لزعيم حزب يش عتيد، يائير لبيد.وبحسب القناة، ففي حال فشل المرشح في تشكيل الحكومة، سيكون ريفلين أمام خيارين، إما منح التفويض لمرشح آخر والسماح له بالمحاولة لمدة 28 يوما غير قابلة لتمديد، وإما إعادة التفويض إلى الكنيست.وفي حالة تم نقل التفويض لـ (كنيست)، سيكون أمام أعضاء (كنيست) مهلة 3 أسابيع للتوافق بأغلبية 61 عضو، على تكليف مرشح من بينهم، وسيحصل هذا المرشح على فرصة أسبوعين لتشكيل الحكومة.وإذا فشل خيار تكليف (كنيست) بترشيح عضو كنيست لتشكيل الحكومة، خلال مهلة الثلاثة أسابيع، سيتم التوجه الى انتخابات جديدة، والتي ستكون الخامسة خلال أقل من عامين.