حماس تعلق على اعتقال الاحتلال لأحد مرشحي قائمتها الانتخابية ببيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن اعتقال الاحتلال الإسرائيلي للمرشح عن قائمة (القدس موعدنا)، حسن الورديان من بيت لحم، تدخل سافر في العملية الإنتخابية الفلسطينية، يعكس المساعي الإسرائيلية الحثيثة لتخريبها.



وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن هذه الإعتقالات بحق أبناء وكوادر شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية لن تفلح في تخويفهم أو إرهابهم أو ثنيهم عن المشاركة في الانتخابات، بل ستشكل دافعا للإصرار على المشاركة القوية والفاعلة فيها وإنجاح الخيار الديمقراطي.



وقالت حماس: إن شعبنا الفلسطيني وكوادره وقياداته وفصائله مدعوون لجعل كل هذه التحديات، ساحة اشتباك مع الإحتلال الإسرائيلي والعمل على حماية الاستحقاق الوطني بكل السبل والتصدي لأي محاولات إسرائيلية لتخريب الانتخابات.



وشدد على أن على المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية العمل الفوري على حماية العملية الإنتخابية الفلسطينية ووضع حد لكل التجاوزات والإنتهاكات الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا.