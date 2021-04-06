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شؤون فلسطينية

نادي الأسير: حتى اللحظة لم يُحدد موعد محاكمة الأسير البطران

نادي الأسير: حتى اللحظة لم يُحدد موعد محاكمة الأسير البطران
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس، إن هناك مؤشراً بأن إضراب الأسير عماد البطران سيطول بعد ابلاغ مخابرات الاحتلال زوجة الأسير، بأنه لن يخرج من السجن، وهناك تمديد آخر له.

وأضاف في تصريح لإذاعة (القدس)، أنه تم تقديم استئناف على الاعتقال الحالي الذي ينتهي في شهر آيار/مايو، وحتى اللحظة لم يحدد موعد محاكمة الأسير البطران.

وقال فارس: إنه مضى على إضرابه الأسير 46 يوم في سجن الرملة وهو يأخذ المدعمات نتيجة وضعه الصحي السيء، فيما قم الأسير قَدّم استئناف على اعتقاله الحالي ومحكمة الاحتلال عبارة عن بوق للمخابرات الإسرائيلية.

وشدد على أن المساندة الشعبية والإعلامية مهمة جداً للتأثير على خروجه من السجن، والمؤسسات الدولية مطالبة بالتدخل للإفراج عن الأسير البطران.

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