الشؤون المدنية: الاحتلال وحده يتحمل مسؤولية تجميد ملف لم الشمل وسبب معاناة أصحابه





جاء ذلك خلال جلسة نقاش حول موضوع لم شمل العائلات الفلسطينية نظمتها الهيئة المستقلة لحقوق الانسان وبحضور مدير عام العلاقات الدولية في الشؤون المدنية محمد المقادمة ورزان عليان من وحدة الاعلام ومؤسسات حقوقية وقانونية مختلفة وممثلين عن حملة لم الشمل حقي في مدينة رام الله .



وأضاف قراقرة أن هذا الملف هو ملف وطني من الدرجة الأولى وليس هدية من الاحتلال، وهذا مدرج في الاتفاقيات الموقعة بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي ان كل مواطن فلسطيني يحق له الحصول على هوية ولكن للأسف وبقوة الاحتلال وسياسة الحكومة الإسرائيلية حُوّل هذا الملف لملف سياسي وأُدرج في سلسلة من الاعتداءات المستمرة على أبناء شعبنا، واهمين انهم يستطيعون ابتزاز القيادة الفلسطينية بهذا الملف او ذاك".





وأكد انه رغم كل ذلك تقوم الهيئة العامة للشؤون المدنية ببذل جهود كبيرة ومستمرة من اجل احراز تقدم في موضوع لم الشمل في كل جلسة عمل مع الجانب الإسرائيلي وهو الملف الأول على طاولة العمل من بين مجوعة من الملفات العالقة .



من جانبه تحدث محمد المقادمة في مداخلته عن ضرورة تدخل المنظمات الحقوقية الإنسانية والقانونية وهي عامل مساعد لنا كهيئة شؤون مدنية من اجل احراز تقدم في هذا الملف ، وردا على سؤال حول إنكار إسرائيل لاستلامها طلبات لم شمل قال المقادمة هنالك شواهد كثيرة نرسل فيها طلبات كثيرة لها علاقة بالمرضى او طلبات حياتية مختلفة وتكون موثقة ، وعند مراجعة جهات قانونية لهم ينكرون بانهم لم يستلموا تلك الطلبات .



وفي نهاية اللقاء شكر قراقرة والمقادمة المنظمين للورشة والحضور باسم الهيئة العامة للشؤون المدنية وعلى رأسها معالي الوزير حسين الشيخ .



رام الله - دنيا الوطنأكد عماد قراقرة، الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للشؤون المدنية، ان الاحتلال الإسرائيلي وحده من يتحمل مسؤولية تجميد ملف لم الشمل منذ سنوات وما تعانيه العائلات وفاقدي الهوية الفلسطينية.