دولي

فيضانات تودي بحياة أكثر من 150 شخصاً في إندونيسيا وتيمور الشرقية

فيضانات تودي بحياة أكثر من 150 شخصاً في إندونيسيا وتيمور الشرقية
جانب من انهيارات أرضية في إندونيسيا
رام الله - دنيا الوطن
قُتل ما لا يقل عن 157 شخصاً، واعتبر العشرات في عداد المفقودين في فيضانات وانزلاقات تربة ناجمة عن الإعصار سيروجا في إندونيسيا وتيمور الشرقية على ما أظهرت حصيلة جديدة أعلنت اليوم الثلاثاء.

وأشار المركز الإندونيسي لإدارة الكوارث، إلى مقتل 130 شخصا في جزر عدة قريبة من تيمور الشرقية حيث قضى أيضا 27 شخصا، وكانت الحصيلة السابقة تشير إلى 113 قتيلا.

في إندونيسيا تبحث فرق الانقاذ عن أكثر من 70 شخصا مفقودين مستخدمة أحيانا الحفارات لإزالة الركام الناجم عن مرور الإعصار، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).

وتسببت الأمطار الغزيرة جدا في الأيام الأخيرة بفيضانات وانزلاقات تربة جرفت منازل أحيانا. ولجأ أكثر من عشرة آلاف شخص إلى مراكز إيواء.

وطمرت الوحول الكثير من المنازل والطرقات والجسور واقتُلعت أشجار ما يعرقل عمل عناصر فرق الانقاذ الذين يحاولون الوصول إلى أكثر المناطق تضررا.

وقال راديتيا جاتي الناطق باسم الوكالة الاندونيسية لإدارة الكوارث "يتوقع أن تستمر الأحوال الجوية القصوى في الأيام المقبلة" بسبب الإعصار.

وباتت العاصفة تتجه الآن إلى ساحل أستراليا الغربي.

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