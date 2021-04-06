قطاع غزة: الكشف عن حصيلة جديدة لإصابات ووفيات فيروس (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الثلاثاء، بأنها أجرت 3921 فحصاً مخبرياً خلال 24 ساعة الماضية، مسجلة 1463 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).



وأعلنت في موجز التقرير اليومي للفيروس في القطاع، عن تعافي 412 حالة جديدة من مصابي (كورونا)، راصدة أربع حالات وفاة بفيروس (كورونا) خلال نفس الفترة الزمنية.



وبلغ إجمالي تراكمي للمصابين 73459 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 14080 حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين 58743 حالة، وإجمالي الوفيات 636 حالة وفاة.



وبلغ إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 277 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 201 حالة.