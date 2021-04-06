الجاغوب يعلق على اعتقال الاحتلال لمرشح للمجلس التشريعي عن قائمة (القدس موعدنا)

القيادي في حماس حسن الورديان

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رام الله - دنيا الوطن

قال مسؤول الإعلام في مفوضية التعبئة والتنظيم بحركة فتح، منير الجاغوب، إن قيام الاحتلال الاسرائيلي باعتقال المرشح للمجلس التشريعي بقائمة (القدس موعدنا)، حسن الورديان من بيت لحم، هو تدخل مباشر للاحتلال بالانتخابات التشريعية وبالتالي تدخل وقح بالشأن الداخلي الفلسطيني



وأضاف في تصريح نشره عبر صفحتها على (فيسبوك): بأن هذا التدخل لا يقل خطورة عن جريمة اغتيال الشهيد أسامة منصور فجر اليوم في بلدة بير نبالا واستهداف زوجته التي أصيبت بعيار ناري بالظهر".



وشدد الجاغوب على أن ما تقوم به إسرائيل باستخدام منطق القوة واستباحة أراضي الدولة الفلسطينية، "محاولة للعب بنتائج الانتخابات مسبقاً".



وأكد بأن المطلوب الآن "أن نكون أكثر صلابة لإجراء الانتخابات في كل دولة فلسطين ومطلوب خطة علاج فصائلي سريعة لمواجهة التدخلات الاحتلالية وتدخل دولي للجم التدخلات الاحتلالية".



وطالب الجاغوب المجتمع الدولي أن يقرر إن كان يريد الدعم الانتخابات أم لا، وذلك من خلال التعبير عن موقف واضح وصريح من ممارسات الاحتلال، وذلك من خلال تأمين شبكة حماية دولية للعملية الديمقراطية الفلسطينية من بطش آلة الاحتلال.



وأكد بأن "القدس درة التاج جزء من هذه الانتخابات ترشحاً ودعاية انتخابية وانتخاب".