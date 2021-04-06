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رئيس البرلمان العربي يشيد بدور العاهل الأردني في دعم القضايا العربية

رئيس البرلمان العربي يشيد بدور العاهل الأردني في دعم القضايا العربية
رام الله - دنيا الوطن
استقبل عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، أمجد العضايلة سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وذلك بمقر  البرلمان العربي في القاهرة.

وثمن "رئيس البرلمان العربي"، الدور الكبير للملك عبدالله الثاني بن الحسين في تعزيز العمل العربي المشترك في ظل التحديات الصعبة التي تواجهها المنطقة ودعمه للقضايا العربية، مجدداً تأكيد البرلمان العربي على أمن واستقرار الأردن باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي وإحدى الدعائم التي تقوم عليها منظومة العمل العربي المشترك.

من جانبه، أعرب السفير العضايلة عن تقدير الأردن للدور المحوري للبرلمان العربي كمظلة عربية جامعة لتوحيد جهود البرلمانات العربية وبما يعزز العمل والتضامن العربي ويخدم قضايا المنطقة، مثمناً بذات الوقت مواقف رئيس البرلمان تجاه الأردن وحرصه على تعزيز التواصل بين البرلمان العربي وكافة الدول العربية ومؤسسات العمل العربي.

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