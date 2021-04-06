حماس: ‏جريمة جديدة يرتكبها الاحتلال ضد عائلة فلسطينية

الشهيد أسامة منصور

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رام الله - دنيا الوطن

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، إن ‏جريمة جديدة يرتكبها الاحتلال ضد عائلة فلسطينية، أدت لاستشهاد المواطن أسامة منصور وإصابة زوجته بجروح خطيرة غرب القدس.



وأضافت في الحركة على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن استمرار هذه الجرائم تستوجب تصعيد المقاومة بكافة أشكالها لمعاقبة الاحتلال وتدفيعه ثمن جرائمه، ووضع حد لسلوكه العدواني لجيشه ومستوطنيه.



واستشهد منصور وأصيبت زوجته فجر اليوم الثلاثاء، بعد اطلاق النار على السيارة التي كانا يستقلانها قرب قرية بير نبالا، شمال غرب القدس.



وأكدت وزارة الصحة في بيان صحفي، استشهاد مواطن أصيب بالرصاص الحي في رأسه قرب بلدة بير نبالا ووصل بحالة حرجة للغاية إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله، وإصابة زوجته بالرصاص الحي في الظهر "حالتها مستقرة.