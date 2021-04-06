شاهد: زوجة المواطن منصور تروي تفاصيل حادثة استشهاد زوجها وإصابتها برصاص الاحتلال بقرية بيرنبالا

رام الله - دنيا الوطنكشفت زوجة المواطن أسامة منصور، الذي استشهد برصاص الاحتلال فجر اليوم في قرية بيرنبالا شمال غرب القدس، تفاصيل استشهاده، وإصابتها بجراح متوسطة.واستشهد منصور وأصيبت زوجته فجر اليوم الثلاثاء، بعد اطلاق النار على السيارة التي كانا يستقلانها قرب قرية بير نبالا.وأكدت وزارة الصحة في بيان صحفي، استشهاد مواطن أصيب بالرصاص الحي في رأسه قرب بلدة بير نبالا ووصل بحالة حرجة للغاية إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله، وإصابة زوجته بالرصاص الحي في الظهر "حالتها مستقرة "