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الرئيس الجزائري يطالب فرنسا بإعادة أرشيف عثماني

الرئيس الجزائري يطالب فرنسا بإعادة أرشيف عثماني
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
رام الله - دنيا الوطن
دعا الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، فرنسا إلى إعادة أرشيف يعود للحقبة العثمانية "هربته" من البلاد خلال فترة استعمارها (1830-1962).

وقال تبون، في تصريحات لوسائل إعلام محلية: إن "الأرشيف جزء لا يتجزأ من ذاكرتنا(..) ما هربته فرنسا من الأرشيف العثماني الذي وجدته بالجزائر عليها إعادته إلينا".

وأضاف: "نحن على مسعى لاسترجاع أرشيفنا عموما بكل حزم"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (أناضول).

وتقول السلطات الجزائرية ومؤرخون، إن الاستعمار الفرنسي رحل من الجزائر، مئات الآلاف من الوثائق، منها ما يعود إلى الحقبة العثمانية (1518-1830).

وعام 2017، أعلنت الحكومة الجزائرية، أن فرنسا ما زالت تحتجز 98% من أرشيف البلاد المهرب.

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