بوتين يوقع قانوناً يسمح له البقاء في السلطة حتى 2036



وذكر موقع صحيفة (موسكو تايمز)، المحلية أن بوتين وقع قانونا يمنحه الحق في البقاء في السلطة حتى عام 2036، وفق ما نقلت وكالة أنباء (أناضول).



وتنتهي الولاية الرئاسية الثانية على التوالي والرابعة لبوتين في 2024، وهو العام الذي كان يتطلب منه الدستور الروسي السابق التنحي، وفق الصحيفة نفسها.



ويسمح الدستور الذي تم تعديله ووافق عليه الروس في تصويت على مستوى البلاد العام الماضي لبوتين بالترشح لفترتين رئاسيتين إضافيتين لمدة ست سنوات عن كل فترة.



وإذا تم انتخابه في المرتين، فسيظل رئيسًا حتى عام 2036، متجاوزًا جوزيف ستالين باعتباره الزعيم الأطول حكما لروسيا منذ بطرس الأكبر.



وفي تموز/يوليو الماضي، صوت نحو 78% من الشعب الروسي لصالح التعديلات الدستورية في البلاد.



وتُمكن التعديلات رئيس البلاد فلاديمير بوتين، من تغيير النظام السياسي والبقاء في كرسي الرئاسة حتى عام 2036



رام الله - دنيا الوطنوقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قانونا يسمح له الترشح لولايتين رئاسيتين جديدتين.