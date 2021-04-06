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شؤون فلسطينية

"الشعبية": دماء شعبنا لن تكون جسراً لتشكيل حكومة يمينية جديدة بل لعنةً تطارد الاحتلال

"الشعبية": دماء شعبنا لن تكون جسراً لتشكيل حكومة يمينية جديدة بل لعنةً تطارد الاحتلال
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أنّ إقدام الاحتلال على إطلاق النار على سيارة شمال غرب القدس، والتي أدّت إلى استشهاد المواطن أسامة منصور وإصابة زوجته بجراح حرجة، "جريمة صهيونية جديدة تأتي استمراراً للجرائم التي يمارسها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني".

وشددت الجبهة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على أنّ دماء شعبنا لن تكون جسراً لقادة الاحتلال لتشكيل حكومة يمينية إجرامية جديدة، "بل ستتَحوّل إلى لعنة تطاردهم أينما كانوا، وستزيد شعبنا إصراراً على مواصلة المقاومة حتى تحقيق أهداف شعبنا في التحرير والعودة".

وأضافت الجبهة أنّ الردّ على هذه الجريمة وجرائم الاحتلال المتواصلة بتصعيد المقاومة بكافة أشكالها، فهي اللغة الوحيدة التي يفهمها الاحتلال، داعيةً إلى مغادرة أية خيارات عقيمة أو أية أوهام متعلقة على الخيار السلمي أو شروط اللجنة الرباعية، وضرورة التوحد خلف قيادة وطنية ميدانية تتصدى لجرائم الاحتلال والمستوطنين، وتعمل على إشعال انتفاضة شعبية عارمة.

وختمت الجبهة بدعوتها المحكمة الجنائية الدولية إلى "ضرورة الإسراع في فتح تحقيق رسمي في هذه الجريمة وفي الجرائم المستمرة التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق شعبنا وخصوصاً في مدينة القدس والأحياء السكنية الفلسطينية المحاصرة في البؤر الاستيطانية في مناطق شاسعة بالضفة".

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