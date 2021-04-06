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جامعة الإسراء تقرر تعليق المحاضرات الوجاهية في برامج البكالوريوس والدبلوم المتوسط كافة

جامعة الإسراء تقرر تعليق المحاضرات الوجاهية في برامج البكالوريوس والدبلوم المتوسط كافة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قررت جامعة الإسراء، بغزة، تعليق المحاضرات الوجاهية في برامج البكالوريوس والدبلوم المتوسط كافة.

وقالت الجامعة في بيان نشرته عبر صفحتها على (فيسبوك): إنه بعد إتمام الامتحانات النصفية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020/2021، والتي تمّت وجاهياً بنجاح، وفق إجراءات الوقاية، والسلامة من جائحة (كورونا)، والتي حددتها الجهات المختصّة، ولضمان استمرار الحفاظ علي سير العملية الأكاديمية وفق تطورات الأوضاع الصحية الراهنة في ضوء تزايد أعداد الإصابات بفيروس (كورونا) في قطاع غزة، وحفاظاً على سلامة أبنائنا الطلبة والموظفين بالجامعة، فقد تقرر ما يلي:

أولًا: تعليق المحاضرات الوجاهية في برامج البكالوريوس والدبلوم المتوسط كافة.

ثانيًا: استمرار العمل بنظام التعليم الإلكتروني عبر منصّة الجامعة الإلكترونية للمستويات كافة، اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 7/4/2021م.

ثالثًا: استمرار العمل الإداري بالجامعة في أيام الدوام الرسمي؛ وذلك لتقديم الخدمات للطلبة والمراجعين في الدوائر كافة.
وستقوم الجامعة ولجنتها الصحية بالتقييم الأسبوعي لهذه القرارات وفق توجيهات الجهات المختصة، بما ينسجم مع مصلحة أبنائنا الطلبة، والموظفين في الجامعة.

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