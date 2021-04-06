دولي

"فايزر" تعمل على تزويد إسرائيل بصفقة لقاحات جديدة

"فايزر" تعمل على تزويد إسرائيل بصفقة لقاحات جديدة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت شركة الأدوية "فايزر"، أنها تعمل على ترتيب صفقة جديدة لتزويد إسرائيل بلقاحات مضادة لفيروس (كورونا) بعد أن انتهت الصفقة الأولى.

يشار إلى أن خلافات بين (ليكود) و(أزرق أبيض) الأسبوع الماضي، حالت دون المصادقة على شراء جرعات إضافية لتطعيم الأطفال.

وذكرت وكالة (رويترز)، في تقريرها أن نحو خمسة ملايين قد تلقوا جرعتي اللقاح من أصل تسعة ملايين و300 الف شخص، "ما يجعل إسرائيل الرائدة عالميا من حيث معدلات التطعيم".

وصادقت اللجنة الوزارية لشؤون مكافحة (كورونا) مساء أمس، على تمديد الأمر المتعلق بالزام القادمين الى إسرائيل بإجراء فحص (كورونا) قبل وصولهم بـ 72 ساعة، وبفحص آخر عند دخولهم الى إسرئسل في المنافذ الحدودية، ويستمر العمل بهذا الأمر لغاية الرابع من الشهر القادم.

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