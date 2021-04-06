شركة توزيع الكهرباء تصدر تنويهاً للمواطنين في محافظة شمال القطاع

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت شركة توزيع الكهرباء محافظات غزة، اليوم الثلاثاء، تنويهاً للمواطنين في محافظة شمال القطاع.



وقالت في التنويه الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن هناك عطلاً طارئاً أصاب خط (البحر) المغذي للمحافظة من داخل أراضي عام 48 فجر هذا اليوم .



وتؤكد الشركة بأنها على تواصل مستمر مع الجهات المختصة من أجل ضمان عودته بأسرع وقت ممكن.



وقال الشركة: "وجب التنويه لأخذ الاحتياطات اللازمة بالخصوص، حيث أن الأمر طارئ وخارج عن إرادة الشركة".