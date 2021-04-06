"المرور" بغزة: ثلاث إصابات في أربعة حوادث سير خلال 24 ساعة الأخيرة بالقطاع

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أفادت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة، بغزة، بأن هناك حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.



وقالت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن إغلاق مفترق أبو خضرة يومياً من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 3 مساءً، مستمر، للسيطرة على الازدحامات المرورية في المكان.



وسُجل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية أربعة حوادث سير نتج عنها ثلاث إصابات، بالاضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.