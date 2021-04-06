شؤون فلسطينية

لجنة الانتخابات: شطب عدد محدود جداً من المرشحين لعدم استيفائهم شروط الترشح

لجنة الانتخابات: شطب عدد محدود جداً من المرشحين لعدم استيفائهم شروط الترشح
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، هشام كحيل، إن كافة القوائم تم التصديق على محتوياتها، وتم قبول كافة القوائم التي تقدمت للترشح لانتخابات المجلس التشريعي. 

وقال في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إنه تم شطب عدد محدود جداً من المرشحين لعدم استيفائهم شروط الترشح.

وتابع كحيل: اليوم سيتم نشر أسماء جميع القوائم والمرشحين، والنشر سيكون لمدة ثلاثة أيام، ويستطيع الناخب الاطلاع على جميع القوائم والأسماء المرشحة، والهدف الأساسي اطلاع المواطنين على القوائم، ليتسنى لهم الاعتراض على مرشحين. 

وأكد بأنه عندما ننتهي من الاعتراضات، سيكون يوم 29 من هذا الشهر، آخر موعد لانسحاب القوائم، ويوم 30 من نيسان/إبريل تبدأ مرحلة الدعاية الانتخابية، والتي تنتهي قبل موعد الاقتراع بيومين.

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