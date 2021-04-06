"الصحة" بغزة: ذروة الوباء ستكون في العشرة أيام المقبلة وإقبال كبير على تلقي اللقاحات





وأضاف في تصريحات لإذاعة (القدس): أن عدد الإصابات في المنازل أكبر من العدد الذي يتم فحصه، فـ "العدد الفعلي أعلى خمس مرت من المعلن عنه".





وأكد العبادلة بأن الطفرة البريطانية من الفيروس أسرع انتشار لكنها بنفس الأعراض، مقدراً بأن 50% من نسبة المواطنين أصيبوا بفيروس (كورونا) في الموجة الأولي، في حين نتوقع إصابة 30% في الموجة الثانية، ما يعني إصابة 80 % من المواطنين بالفيروس في الموجة الأولى والثانية.



وشدد العبادلة على أننا "نحن على أتم الاستعداد ونضع المخططات المستقبلية للاستفادة من الموجة الموجودة لمعرفة وتوقع الحالة الوبائية".



وقال: يجب تكاتف الجهود من قبل كل شخص باتباع إجراءات السلامة المنصوص عليها من قبل وزارة الصحة الأمر الذي يؤدي الى انحصار الوباء.



وأكد العبادلة بأن هناك إقبال كبير على تلقي اللقاحات في حين الكميات الموجودة لا تكفي ولا تلبي طلبات الراغبين بتلقي اللقاح.



رام الله - دنيا الوطنقال مدير وحدة مكافحة العدوى والسلامة في وزارة الصحة، بغزة د. رامي العبادلة، إن هناك انتشاراً لوباء (كورونا) في القطاع، وحسب توقعاتنا أن ذروة الوباء ستكون في العشرة أيام المقبلة.