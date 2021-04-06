دولي

إسرائيل: الإعلان عن هوية المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة اليوم

إسرائيل: الإعلان عن هوية المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة اليوم
الرئيس الإسرائيلي ريفلين
رام الله - دنيا الوطن
يعلن الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين رفلين اليوم الثلاثاء، عن هوية الشخصية البرلمانية التي ستكلف بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد أن أجرى بالأمس المشاورات النيابية مع ممثلي الكتل المختلفة. 

وتفيد هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، بأن 52 نائبا، أوصوا بإسناد المهمة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أكبر بسبعة من يائير لابيد.

وبموجب القانون فان المهلة الزمنية التي تُمنح لمن يتسلم كتاب التكليف تصل الى 28 يوما، علما بان ريفلين يملك صلاحية تمديد هذه الفترة بـ 14 يوما إضافيا.

وأكد رئيس (هناك مستقبل)، يائير لابيد ضرورة الإطاحة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قائلا: إن الأخير لا يمكنه البقاء في منصبه بسبب مهاجمته الأخيرة مساء اليوم على الجهاز القضائي ونيته تشكيل حكومة مع جهات يمينية متطرفة على حد وصفه.

وفي أول ظهور علني له أمام وسائل الاعلام منذ الانتخابات، كشف لابيد عن أنه اقترح على (يامينا) تشكيل حكومة بديلة برئاسة نفتالي بينت في المرحلة الأولى، وحذر من إمكانية ان يبدأ (ليكود) بتجنيد منشقين من أحزاب المعارضة خلال الأيام المقبلة.

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