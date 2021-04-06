شؤون فلسطينية

الطقس: كتلة هوائية حارة وجافة تضرب فلسطين

الطقس: كتلة هوائية حارة وجافة تضرب فلسطين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كتلة هوائية حارة وجافة تؤثر على البلاد، لذا يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية ويصبح الجو حاراً في المناطق الجبلية وحار جداً في بقية المناطق، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية  معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة للغبار أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة: يكون الجو صافيا ولطيفا بوجه عام، والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

يوم الأربعاء، يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية ويصبح الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً في بقية المناطق، والرياح  جنوبية غربية الى شمالية غربية  خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

يوم الخميس، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف بوجه عام، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ويصبح الجو لطيفا في معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

يوم الجمعة،  كتلة هوائية باردة تؤثر على البلاد لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية ويصبح الجو باردا في المناطق الجبلية وباردا نسبيا في بقية المناطق وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق ، والرياح  شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج .

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 30-17 27-14 23-10 بيت لحم 30-17 27-14 23-10
رام الله والبيرة 29-16 26-13 22-9 طولكرم 32-19 28-16 23-12
نابلس 31-18 28-15 24-11 قلقيلية 32-19 28-16 23-12
جنين 33-19 30-15 25-12 سلفيت 30-17 27-14 23-10
طوباس 34-19 31-16 26-12 روابي 31-18 28-15 24-11
الخليل 29-16 26-13 22-9 غزه 29-19 27-17 22-14
أريحا 35-22 33-20 29-17 خانيونس 29-19 27-17 22-14
الأغوار الشمالية 33-20 31-18 27-15 رفح 30-18 28-16 23-13

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