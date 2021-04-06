فيديو.. استشهاد مواطن وإصابة زوجته برصاص الاحتلال شمال غرب القدس















رام الله - دنيا الوطناستشهد مواطن وأصيبت زوجته فجر اليوم الثلاثاء، بعد اطلاق النار على السيارة التي كانا يستقلانها قرب قرية بير نبالا، شمال غرب القدس.وأكدت وزارة الصحة في بيان صحفي، استشهاد مواطن أصيب بالرصاص الحي في رأسه قرب بلدة بير نبالا ووصل بحالة حرجة للغاية إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله، وإصابة زوجته بالرصاص الحي في الظهر "حالتها مستقرة ".