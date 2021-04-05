اندلاع مواجهات مع الاحتلال في قرية الجيب

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رام الله - دنيا الوطن

اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية الجيب شمال غرب القدس المحتلة.



وأفادت مصادر محلية، بأن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال للقرية، وتفتيشها منزل أسير.



وأضافت أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، صوب الشبان، دون وقوع إصابات.