دولي

مشاورات تشكيل الحكومة الإسرائيلية.. 52 موصيًا لنتنياهو و45 لبيد

مشاورات تشكيل الحكومة الإسرائيلية.. 52 موصيًا لنتنياهو و45 لبيد
رام الله - دنيا الوطن
أنهى الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين مساء الاثنين، مشاوراته مع ممثلي الأحزاب في "الكنيست" دون الإعلان عن قرار بتكليف أحد من النواب بتشكيل الحكومة الجديدة.

وبحسب التوصيات التي قدمت للرئيس ريفلين، أظهرت إخفاق النواب في توفير أغلبية برلمانية لأي من المرشحين، فقد حصل زعيم اليمين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على تأييد 52 عضوا في البرلمان، فيما جمع أشد منافسيه رئيس حزب "يوجد مستقبل" يائير لابيد على 45 مؤيدا.

وأشارت إلى حصول زعيم حزب "يمينا" نفتالي بنيت على 7 مؤيدين، بينما امتنعت القوائم العربية الموحدة والمشتركة عن منح تأيدها لأحد، كذلك امتنع اليميني جدعون ساعار، زعيم حزب "أمل جديد" عن التصويت لأي عضو في الكنيست.

وأعلن رئيس حزب "يوجد مستقبل" يائير لبيد، أنه عرض على رئيس حزب "يمينا" نفتالي بينيت، تشكيل حكومة بموجب اتفاق تناوب على رئاسة الحكومة، بحيث يشغل بينيت المنصب أولا. وجاء ذلك بعد نفاذ فرص لبيد بحصوله على التفويض بتشكيل الحكومة، في أعقاب توصية 52 عضو كنيست، بإسناد المهمة لنتنياهو.

ومن المقرر، أن يعلن ريفلين لغاية مساء الأربعاء، عن عضو الكنيست الذي سيكلف بتشكيل الحكومة، إلا إذا قرر تمديد فترة المشاورات في محاولة لتخطي أزمة تشكيل الحكومة، أو من الممكن وبحسب القانون أن يعلن عدم قدرة أحد على تشكيل الحكومة، وإعطاء الكنيست مهلة 21 يومًا لتشكيلها، وفي حال لم يحصل احد النواب على أغلبية برلمانية من 61 عضوا، فعندئذ يعلن عن حل الكنيست، وتتوجه إسرائيل لإجراء انتخابات هي الخامسة في غضون عامين.

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