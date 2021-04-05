شؤون فلسطينية

القدس: حالتا وفاة و54 إصابة بفيروس (كورونا) خلال ثلاثة أيام

القدس: حالتا وفاة و54 إصابة بفيروس (كورونا) خلال ثلاثة أيام
رام الله - دنيا الوطن
توفي مقدسيان متأثرين بإصابتهما بفيروس (كورونا) المستجد، فيما سجلت المدينة المحتلة، 54 إصابة جديدة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، بحسب ما أعلن عضو وحدة مكافحة كورونا في القدس، علي الجبريني، في بيان أصدره مساء اليوم الإثنين.

وقال الجبريني، في بيان وصل "دنيا الوطن": إنه "تم تسجيل حالتي وفاة جديدة في حي كفر عقب وشعفاط؛ ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 276 منذ بداية الجائحة".

وأفاد بأن "المدينة شهدت خلال ثلاثة أيام تسجيل 54 إصابة"، 22 من بينها سُجِّلت اليوم الإثنين، و18 إصابة سُجّلت أمس الأحد، فيما سُجّلت السبت 14 إصابة.

وذكر أنه تم تسجيل 154 حالة تعاف؛ لينخفض عدد الإصابات النشطة إلى 408 إصابات من بينها 56 في المستشفيات.

وفيما يخصّ حملة التطعيمات في المدينة، أكد الجبريني أن "حوالي 150 ألفا تلقوا الجرعة الأولى، وحوالي 119 ألفا تلقوا الجرعة الثانية".

وأشار الجبريني إلى "حالة الإقبال الضعيفة على تلقي اللقاحات، رغم فتح عدد من المراكز والمحطات في أنحاء المدينة".

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