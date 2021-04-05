شؤون فلسطينية

حركة المقاومة الشعبية: إقصاء الأسير حسن سلامة من قائمة حماس سقطة لا تغتفر

حركة المقاومة الشعبية: إقصاء الأسير حسن سلامة من قائمة حماس سقطة لا تغتفر
رام الله - دنيا الوطن
عدت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، قرار محكمة قضايا الانتخابات تأييد قرار لجنة الانتخابات المركزية باستبعاد الأسير حسن سلامة من قائمة حركة حماس في الانتخابات التشريعية المقبلة "سقطة وطنية لا تغتفر"، مضيفة بأنه كان على لجنة الانتخابات "التعامل بروح القانون مع الأسرى في سجون الاحتلال".

وشددت الحركة، في بيان وصل "دنيا الوطن"، على أن قضية الأسير سلامة هي "قضية وطنية بامتياز وتمثل جانبا مهما من حالة النضال الفلسطيني، كان يجب ألا تمس بأي حال من الأحوال أو انتقاص من قيمتهم ومكانتهم الوطنية".

وطالبت لجنة الانتخابات "بالعدول فورا عن قرارها تجاه الأسير حسن سلامة وأي أسير فلسطين مرشح للانتخابات، ومعالجة ملفاتهم الإدارية بطريقة أكثر تهذيب ورقي، بما لا يقلل من أهمية العملية الانتخابية و عظمة مكانة الاسرى لدى شعبنا".

واختتمت بيانها بالتأكيد على أن "حسن سلامة وغيره من إخوانه الأسرى مكانهم منصات التشريف والتكريم، والتحرير وهذا عهد قطعته المقاومة الفلسطينية على نفسها وهي ماضية فيه".

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