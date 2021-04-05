الرشق: لا انتخابات بدون القدس

عزت الرشق

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رام الله - دنيا الوطن

أصدر عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عزت الرشق، بيانًا صحفيًا، حول اجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس.



وقال الرشق: "نجدّد تأكيدنا وإصرارنا على مشاركة أهلنا في القدس من داخل القدس في الانتخابات المقبلة، ترشيحاً وتصويتاً وتمثيلاً، كما تمّ في انتخابات 2006".



وأكد أن "هذا موقف ثابت لا مساومة عليه، فلا انتخابات بدون القدس، لما تمثله من حق تاريخي ورمزية نضالية جامعة للشعب الفلسطيني".



وأضاف الرشق: "إذا حاول الاحتلال منع أهلنا في القدس من المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي، فإن شعبنا الفلسطيني بكل قواه وفصائله يعتبرها معركة وطنية وسيخوضها بكل قوة، للضغط على الاحتلال وإرغامه للخضوع لإرادة شعبنا".



وختم الرشق، حديثه، بالقول: "إنَّ أمتنا العربية والإسلامية والمجتمع الدولي مطالبون بالضغط على الاحتلال لمنعه من عرقلة إجراء الانتخابات في القدس، والوقوف إلى جانب شعبنا الفلسطيني لتحقيق تطلعاته في الوحدة والحرية والاستقلال؛ فالقدس كانت وستبقى عاصمة فلسطين الأبدية، وهي عنوانُ كفاحنا ومقاومتنا".