82 وفاة و6537 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، مساء الإثنين، تسجيل 82 وفاة و6537 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ما يرفع إجمالي الوفيات بالفيروس في المملكة إلى 7283 وفاة، والإصابات إلى 639،444 إصابة منذ بدء الجائحة.



وأشارت الوزارة إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة اليوم بلغت نحو 15.12%، مقارنة مع 14.68% يوم أمس.