نقابة المعلمين بغزة: نطالب بإعادة النظر في الدوام المدرسي

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رام الله - دنيا الوطن

قال نقيب المعلمين في قطاع غزة، خالد المزين: إن نقابته طالبت وزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة، ولجنة الطوارئ المركزية بإعادة النظر في الدوام المدرسي الوجاهي نظراً لتفشي الحالة الوبائية.



وأضاف المزين، خلال حديثه لـ"دنيا الوطن": إن العديد من الإصابات موجودة والمدارس جزء من المجتمع، متابعًا: "تواصلنا مع الوزارة وأبلغناهم بمطالبنا ونتمنى منهم الإستجابة لهذا المطلب حتى نستطيع تعدي المرحلة التي تؤثر على المجتمع الفلسطيني".



وأكد أن الانتقال للتعليم الإلكتروني أمامه تحديات كبيرة والأصل تقديم النفس على أي شيء، وصحة الطلاب والمعلمين أهم وهي مقدمة على أي أمور أخرى.