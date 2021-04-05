شؤون فلسطينية

الملك عبدالله يوكل ملف الأمير حمزة إلى عمه الأمير حسن

الملك عبدالله يوكل ملف الأمير حمزة إلى عمه الأمير حسن
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الديوان الملكي الأردني، مساء الإثنين، أن الملك عبدالله الثاني، ملك الأردن، أوكل مهمة التواصل مع الأمير حمزة، إلى عمه الأمير حسن.

وقال الديوان الملكي، عبر موقع (تويتر): "في ضوء قرار جلالة الملك عبدالله الثاني في التعامل مع موضوع سمو الأمير حمزة ضمن إطار الأسرة الهاشمية، أوكل جلالته هذا المسار لعمه، سمو الأمير الحسن، الذي تواصل بدوره مع الأمير حمزة".

وتابع: "أكد الأمير حمزة بأنه يلتزم بنهج الأسرة الهاشمية، والمسار الذي أوكله جلالة الملك إلى الأمير الحسن".

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