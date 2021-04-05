الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس تطالب بالعدول عن قرار استبعاد الأسير حسن سلامة

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رام الله - دنيا الوطن

طالبت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة (حماس)، اليوم الإثنين، لجنة الانتخابات ومحكمة قضايا الانتخابات بالعدول عن قرارهم باستبعاد الأسير حسن سلامة من الترشح للانتخابات المقبلة.



وقالت الهيئة في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه: "لقد دعمنا وتابعنا في الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس حق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال على اختلاف انتماءاتهم في المشاركة في صناعة القرار الفلسطيني، ودعمنا ترشح مجموعة من الأسرى لانتخابات المجلس التشريعي القادمة".



وأضافت: "اليوم تلقينا بصدمة واستغراب كبيرين قرار لجنة الانتخابات المركزية ومحكمة قضايا الانتخابات، سلب الأسير القائد/ حسن سلامة حقه بالترشح للانتخابات التشريعية بدعوى عدم تسجيله في سجل الناخبين".



وأكدت الهيئة، أن "الأسير القائد حسن سلامة رمز من رموز التضحية والصمود للشعب الفلسطيني، وحرمانه من التقدم لتمثيل شعبه إساءة لتضحيات وصمود الشعب الفلسطيني".



واستكملت: "اطلعنا على الأسباب المعلنة التي ألجأت لجنة الانتخابات المركزية إلى استبعاد الأسير القائد حسن سلامة من الترشح، ونعتبرها أسباب بيروقراطية لا تنسجم مع حالة الشعب الفلسطيني المحتل والمنتفض في وجه المحتل".



وقالت: "تجاوزت لجنة الانتخابات المركزية -مشكورة- مسألة البيروقراطية عند العديد من القضايا الوطنية، مثل: حق المقدسيين بالانتخاب والترشح دون تسجيلهم في سجل الناخبين، وكان الأجدر بلجنة الانتخابات المركزية ومحكمة قضايا الانتخابات تثبيت هذا الحق لأسير اعتقل قبل إجراء أي انتخابات فلسطينية منذ أكثر من ربع قرن دفاعًا عن حقوق شعبه".



وتابعت: "نأسف في الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس من قرار لجنة الانتخابات المركزية ومحكمة قضايا الانتخابات بحرمان الأسير حسن سلامة من الترشح، ونطالبهم بإعادة النظر والعدول عن هذا القرار".



وختمت: "لقد جاء المرسوم الرئاسي "مرسوم الانتخابات" وتشكيل محكمة قضايا الانتخابات نتيجة لتوافق الفصائل الفلسطينية في حوارات القاهرة، وعليه ندعو الفصائل الفلسطينية المتوافقة على هذا المسار إلى قول كلمتها والتوافق على صيغة تضمن للأسير القائد حسن سلامة وغيره من الأسرى حقهم بالترشح للانتخابات بعيدًا عن عراقيل الاحتلال".