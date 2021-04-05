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شؤون فلسطينية

"دنيا الوطن" تنشر أسماء المترشحين على قائمة تجمع الكل الفلسطيني

"دنيا الوطن" تنشر أسماء المترشحين على قائمة تجمع الكل الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
اعتمدت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، قائمة تجمع الكل الفلسطيني، والتي تنافس في انتخابات المجلس التشريعي المقبلة.

وتحمل القائمة رقم (7)، في سجلات القوائم المترشحة للانتخابات، ويترأسها المحامي الدكتور بسام أحمد قواسمي.

وقال الدكتور بسام القواسمي، رئيس قائمة "تجمع الكل الفلسطيني"، في وقت سابق لـ "دنيا الوطن": إن لجنة الانتخابات اعتمدت القائمة والتي تحمل الرقم سبعة (7).

وأضاف، أن القائمة تضم مجموعة من الكفاءات الوطنية والمهنية من مختلف المحافظات الفلسطينية، متابعاً: "القائمة أثارت اهتمام الشارع الفلسطيني والمراقبين".

وأوضح الدكتور القواسمي أنه سيتم الكشف عن كافة تفاصيل الكتلة عند بدء فترة الدعاية الانتخابية التزاما بالقانون الفلسطيني رغم ورود مئات التساؤلات عن القائمة وماهيتها وبرنامجها السياسي ومرشحيها.

ولفت إلى أن القائمة ستلقى قبولا في الشارع الفلسطيني وتشكل الحصان الأسود للانتخابات المقبلة وستفاجئ المراقبين للعملية الانتخابية عند طرحهاـ مؤكدا أن القائمة مستقلة وبعيدة كل البعد عن الفصائلية وشعارنا "الوطن والمواطن أولا".

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