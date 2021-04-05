شؤون فلسطينية

(أونروا) تعلن عن إجراءات جديدة في مراكزها الصحية بغزة

(أونروا) تعلن عن إجراءات جديدة في مراكزها الصحية بغزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وكافة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، عن إجراءات جديدة في مراكزها وعياداتها الصحية بقطاع غزة في ضوء تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا الوبائي. 

وذكرت (أونروا)، أنها ستوفر خدمات الرعاية الصحية الأولية الأساسية على أساس التطبيب عن بعد في المراكز الصحية التابعة لـ(أونروا). 

وأعلنت أن جميع مراكزها الصحية ستقوم بإجراء الفحص السريع للكشف عن فايروس كورونا للمرضى الذين لديهم شكوى أعراض تنفسية حادة، حيث تظهر نتائج هذا الاختبار في أقل من نصف ساعة، مبينة أن مراكزها الصحية ستواصل العمل لتحديد المواعيد من أجل تقديم اللقاح الخاص بكوفيد-19. 

وكانت (أونروا) قد أعلنت تحويل جميع مدارسها في قطاع غزة من الصفوف الأول حتى التاسع إلى بيئة التعلم عبر الإنترنت التي تدعمها منصات التعلم التي تم إنشاؤها للمعلمين والطلاب.

وأكدت أنها تقوم "بتقيم الوضع عن كثب، وستقوم بإبلاغ المجتمع بشكل أسبوعي لضمان تقديم الخدمات بطريقة آمنة لكل من اللاجئين والموظفين"، داعية سكان القطاع لاتباع الإجراءات الاحتياطية كافة؛ من أجل الحفاظ على سلامة الجميع، بما في ذلك ارتداء الكمامات، وغسل الأيدي، استخدام المعقمات.

ولطلب خدمة التطبيب عن بعد يمكن التواصل عبر الخطوط المجانية للعيادات على الرقم 1800 444 666.

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