ماذا قال المحرر محمود أبو عيشة بعد رؤية بحر غزة لأول مرة منذ 18عاماً؟

رام الله - دنيا الوطنتداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي (فسبوك) فيديو للحظة توجه الأسير المحرر محمود أبو عيشة، الى شاطئ البحر لأول مرة بعد اعتقال في سجون الاحتلال الإسرائيلي استمر 18 عاما.وقال أبو عيشة: "كما قال الامام الشافعي، وإني لمشـتاق إلى أرض غـزة وإن خانني بعـد التفرق كتماني، سقى الله أرضا لو ظفرت بتربهـا كحلت به من شده الشوق أجفاني".وكانت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، قد أفرجت عن الأسير محمود أبو عيشة من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، مساء أمس الأحد، بعد اعتقال دام 18 عاما.واعتقل أبو عيشة عام 2004 بتهمة محاولة القيام بعملية فدائية، وكان قد عقد قرانه على فتاة من مخيم النصيرات قبل أربع سنوات، وقد أنهت عائلته قبل أيام الترتيبات لحفل زفافه.