دولي

هزتان أرضيتان تضربان ولاية كاليفورنيا الأمريكية

هزتان أرضيتان تضربان ولاية كاليفورنيا الأمريكية
رام الله - دنيا الوطن
ضربت هزة أرضية قوتها 4.0 درجات، صباح اليوم الاثنين، بالقرب من إنجلوود في ولاية كاليفورنيا، بعد مضي أقل من نصف ساعة من هزة أرضية بقوة 3.3 ضربت المنطقة نفسها.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن السكان شعروا بالزلزال الصغير في أنحاء جنوب كاليفورنيا. وقبيل ذلك ضرب زلزال بقوة 3.3 درجة المنطقة نفسها، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أي أضرار، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وقالت لوسي جونز، خبيرة الزلازل، على موقع (تويتر)، إن "الزلزال الذي بلغت قوته 4.0 درجة كان قويا بما يكفي ليشعر به معظم الناس في لوس أنجلوس" ، لكنها أشارت إلى أنه حدث "على عمق كبير" في الأرض، على بعد حوالي 12 ميلا. 

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