اعلام الاحتلال: حوامة قادمة من القطاع اخترقت اجواء مستوطنة (نير عام)

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد موقع (مفزاك درومي) الإسرائيلي، أنه قبل حوالي ساعتين، اخترقت حوامة قادمة من قطاع غزة، أجواء مستوطنة (نير عام) المحاذية للقطاع.



وأشار الموقع، إلى أنه بعد اختراق الحوامة أجواء المستوطنة، عادت الى قطاع غزة.