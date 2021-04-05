الجيش الإسرائيلي يكشف عن عملية سرية نفذت ضد حزب الله

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رام الله - دنيا الوطن

كشف الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية النقاب عن عملية سرية نفذها ضد حزب الله اللبناني العام الماضي.



ووفقاً لصحيفة (يسرائيل هيوم) ، نفذ الجيش عملية خاصة في منطقة الجولان السوري في شهر تموز/يوليو الماضي.



وقالت الصحيفة: "إن الجيش الإسرائيلي دمر خلال العملية الخاصة موقعا للجيش السوري يستخدمه حزب الله.



وأضافت، الصحيفة أن قوة من الجيش الإسرائيلي تسللت سراً إلى داخل الموقع وفجرته بشكل كامل.