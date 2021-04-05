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الجيش الإسرائيلي يكشف عن عملية سرية نفذت ضد حزب الله

الجيش الإسرائيلي يكشف عن عملية سرية نفذت ضد حزب الله
رام الله - دنيا الوطن
كشف الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية النقاب عن عملية سرية نفذها ضد حزب الله اللبناني العام الماضي.

ووفقاً لصحيفة (يسرائيل هيوم) ، نفذ الجيش عملية خاصة في منطقة الجولان السوري في شهر تموز/يوليو الماضي.

وقالت الصحيفة: "إن الجيش الإسرائيلي دمر خلال العملية الخاصة موقعا للجيش السوري يستخدمه حزب الله.

وأضافت، الصحيفة أن قوة من الجيش الإسرائيلي تسللت سراً إلى داخل الموقع وفجرته بشكل كامل.

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