الجيش الإسرائيلي يكشف عن عملية سرية نفذت ضد حزب الله
رام الله - دنيا الوطن
كشف الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية النقاب عن عملية سرية نفذها ضد حزب الله اللبناني العام الماضي.
ووفقاً لصحيفة (يسرائيل هيوم) ، نفذ الجيش عملية خاصة في منطقة الجولان السوري في شهر تموز/يوليو الماضي.
وقالت الصحيفة: "إن الجيش الإسرائيلي دمر خلال العملية الخاصة موقعا للجيش السوري يستخدمه حزب الله.
وأضافت، الصحيفة أن قوة من الجيش الإسرائيلي تسللت سراً إلى داخل الموقع وفجرته بشكل كامل.
كشف الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية النقاب عن عملية سرية نفذها ضد حزب الله اللبناني العام الماضي.
ووفقاً لصحيفة (يسرائيل هيوم) ، نفذ الجيش عملية خاصة في منطقة الجولان السوري في شهر تموز/يوليو الماضي.
وقالت الصحيفة: "إن الجيش الإسرائيلي دمر خلال العملية الخاصة موقعا للجيش السوري يستخدمه حزب الله.
وأضافت، الصحيفة أن قوة من الجيش الإسرائيلي تسللت سراً إلى داخل الموقع وفجرته بشكل كامل.
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