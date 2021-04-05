لجنة الانتخابات تخاطب مجلس الوزراء والإعلام الرسمي للتأكيد على حياد مؤسسات الدولة

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رام الله - دنيا الوطن

بعث رئيس لجنة الانتخابات المركزية الدكتور حنا ناصر اليوم الاثنين، برسالة إلى رئيس الوزراء د.محمد اشتية، للتأكيد على ضرورة التزام مؤسسات الدولة الفلسطينية كافة بموقف الحياد في جميع مراحل العملية الانتخابية.



وعبر د.ناصر في رسالته إلى رئيس الوزراء عن أمله في التزام كافة مؤسسات السلطة التنفيذية ورؤسائها ومسؤوليها بموقف الحياد والامتناع عن القيام بأي نشاط انتخابي أو دعائي يفسر بأنه يدعم مرشحاً على حساب آخر، أو قائمة انتخابية على حساب قائمة انتخابية أخرى، وذلك وفق ما نصت عليه المادة (61) من القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته.



وفي ذات السياق، بعث رئيس اللجنة رسالة أخرى إلى المشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، يشير فيها الى ضرورة التزام مؤسسات الإعلام الرسمي (الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، جريدة الحياة الجديدة، وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا") بأحكام القانون والامتناع عن القيام بأي نشاط يفسر على أنه دعاية لمصلحة قائمة انتخابية على حساب أخرى، وذلك التزاماً بأحكام القانون ومذكرة التفاهم التي وقعتها اللجنة مع الإعلام الرسمي في 8 شباط/ فبراير الماضي.