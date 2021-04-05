شؤون فلسطينية

نقابة المحامين تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال بعدم عرقلة الانتخابات بالقدس

نقابة المحامين تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال بعدم عرقلة الانتخابات بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
في اطار التحضيرات الوطنية الفلسطينية لاجراء الانتخابات التشريعية في أيار القادم طالبت نقابة المحامين الفلسطينيين المجتمع الدولي بضرورة الضغط على سلطات الاحتلال بعدم عرقلة انجاز العملية الديمقراطية داخل مدينة القدس.

واعتبرت نقابة المحامين أن اجراء الانتخابات العامة في دولة فلسطين هو استحقاق وطني ودستوري طال انتظاره، وبالتالي على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته باتجاه الزام الدولة القائمة بالاحتلال بعدم عرقلة اجراءاها داخل القدس باعتبار أن المدينة المقدسة أرضا وسكانا هي جزء لا يتجزأ من الكيان السياسي لدولة فلسطين وفقا لأحكام القانون الدولي والقرارات الأممية.

وفي ذات الوقت حيت نقابة المحامين كافة الجهود الوطنية الصادقة والأمينة الضاغطة والمدركة لأهمية اجراء هذه الانتخابات وتشديدها على حق المقدسيين في المشاركة في هذه العملية داخل مدينة القدس باعبتارهم جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني داخل الأرض المحتلة.

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