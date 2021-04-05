شؤون فلسطينية

أبو ليلى: الانتخابات فرصة الشباب لانجاز التغيير الديمقراطي

أبو ليلى: الانتخابات فرصة الشباب لانجاز التغيير الديمقراطي
رام الله - دنيا الوطن
وجه الرفيق قيس عبد الكريم (أبو ليلى)، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، رسالة جوابية إلى مؤسسة واعد للشباب أوضح فيها موقف الجبهة الديمقراطية من المبادرة التي أطلقتها المؤسسة بعنوان "الشباب والانتخابات" والهادفة إلى تعزيز مشاركة الشباب في العملية الانتخابية تحقيقاً لآمالهم وطموحاتهم. 

وجاء في الرسالة أن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين "اعتبرت منذ البداية أن العملية الانتخابية بمراحلها الثلاث، التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، والتي طالبنا بها على امتداد السنوات الماضية باعتبارها حقاً للمواطن واستحقاقاً ديمقراطياً ووطنياً ملحاً، هي فرصة لإجراء عملية تجديد شامل لبنية النظام السياسي الفلسطيني التي تكلست وشاخت، ولتعزيز مشاركة الشباب والمرأة في عملية صنع القرار.

وفي سبيل ذلك خاضت الجبهة الديمقراطية حواراً مع العديد من نشطاء الحراكات الشبابية والنسائية والشخصيات المستقلة، وتوصلت معهم إلى تشكيل قائمة التغيير الديمقراطي التي كانت من أولى القوائم المسجلة لدى لجنة الانتخابات المركزية، والتي جسدت في تكوينها، كما في برنامجها، هذا الطموح إلى التجديد وتعزيز المشاركة الشبابية.

فقد تقدمت صفوف القائمة نخبة من الوجوه الجديدة من الأسرى المحررين والأسرى الرابضين خلف القضبان ونشطاء المقاومة الشعبية، وأغلبيتهم من الشباب، حيث أن ثلاثة من الخمسة الأوائل وستة من العشرة الأوائل و54% من مجموع مرشحي القائمة هم من الشباب الذين تقل أعمارهم عن الأربعين عاماً، كما أن نسبة تمثيل المرأة في القائمة هي 36%.

ويولي برنامج القائمة اهتماماً كبيراً لتمكين الشباب ومعالجة قضاياهم وتعزيز مشاركتهم في صنع القرار وبشكل خاص:

· تعديل قوانين الانتخابات بهدف خفض سن الترشيح واعتماد مبدأ "من له حق الاقتراع له حق الترشيح.

· تصويب أولويات الموازنة العامة لصالح تطوير البنية التحتية للتعليم بجميع مراحله، وسن قانون لإنشاء الصندوق الوطني للتعليم الجامعي بهدف خفض اكلافه الباهضة، ولصالح حفز النمو الاقتصادي لمعالجة البطالة وبخاصة تأمين فرص العمل للخريجين ومكافحة الهجرة.

· ضمان المساواة بين المرأة والرجل في كافة مجالات الحياة، وسن التشريعات التي تحمي حقوق المرأة.

·  صون الحريات الديمقراطية للمواطنين، وتعزيز استقلال ونزاهة القضاء وفصل السلطات وسيادة القانون.

وأكد أبو ليلى في رسالته استعداد الجبهة الديمقراطية وقائمة التغيير الديمقراطي لمواصلة الحوار والتعاون مع سائر الحراكات الشبابية والتعاون معها من أجل تأمين طموحات الشباب ومعالجة احتياجاتهم ضمان حقوق شعبنا في الخلاص من الاحتلال ونيل الحرية والاستقلال وعودة اللاجئين.

أخبار ذات صلة

اعلام الاحتلال: حوامة قادمة من القطاع اخترقت اجواء مستوطنة (نير عام)

اعلام الاحتلال: حوامة قادمة من القطاع اخترقت اجواء مستوطنة (نير عام)

لجنة الانتخابات تخاطب مجلس الوزراء والإعلام الرسمي للتأكيد على حياد مؤسسات الدولة

لجنة الانتخابات تخاطب مجلس الوزراء والإعلام الرسمي للتأكيد على حياد مؤسسات الدولة

نقابة المحامين تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال بعدم عرقلة الانتخابات بالقدس

نقابة المحامين تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال بعدم عرقلة الانتخابات بالقدس

نابلس: الشرطة تنفيذ جولات تفتيشية وتحرر مخالفات بحق المخالفين

نابلس: الشرطة تنفيذ جولات تفتيشية وتحرر مخالفات بحق المخالفين

&#34;كهرباء غزة&#34; تطلق حملة تسهيلات خاصة للعديد من الفئات المجتمعية

"كهرباء غزة" تطلق حملة تسهيلات خاصة للعديد من الفئات المجتمعية

نقابة المحامين تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال بعدم عرقلة العملية الديمقراطية بالقدس

نقابة المحامين تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال بعدم عرقلة العملية الديمقراطية بالقدس

رام الله: الشرطة تقبض على تاجر مخدرات

رام الله: الشرطة تقبض على تاجر مخدرات

جامعة الأزهر غزة تقرر تعليق التعليم الوجاهي لطلبة الدراسات العليا واستئناف التعليم

جامعة الأزهر غزة تقرر تعليق التعليم الوجاهي لطلبة الدراسات العليا واستئناف التعليم

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اعلام الاحتلال: حوامة قادمة من القطاع اخترقت اجواء مستوطنة (نير عام)

اعلام الاحتلال: حوامة قادمة من القطاع اخترقت اجواء مستوطنة (نير عام)

نقابة المحامين تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال بعدم عرقلة الانتخابات بالقدس

نقابة المحامين تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال بعدم عرقلة الانتخابات بالقدس

أبو ليلى: الانتخابات فرصة الشباب لانجاز التغيير الديمقراطي

أبو ليلى: الانتخابات فرصة الشباب لانجاز التغيير الديمقراطي

نابلس: الشرطة تنفيذ جولات تفتيشية وتحرر مخالفات بحق المخالفين

نابلس: الشرطة تنفيذ جولات تفتيشية وتحرر مخالفات بحق المخالفين

نقابة المحامين تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال بعدم عرقلة العملية الديمقراطية بالقدس

نقابة المحامين تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال بعدم عرقلة العملية الديمقراطية بالقدس

رام الله: الشرطة تقبض على تاجر مخدرات

رام الله: الشرطة تقبض على تاجر مخدرات

جامعة الأزهر غزة تقرر تعليق التعليم الوجاهي لطلبة الدراسات العليا واستئناف التعليم

جامعة الأزهر غزة تقرر تعليق التعليم الوجاهي لطلبة الدراسات العليا واستئناف التعليم

الرئيس عباس: ما يحدث في الأردن يهمنا كما يهم الأردن

الرئيس عباس: ما يحدث في الأردن يهمنا كما يهم الأردن

منوعات

صور.. تعرف على الفتاة التى قادت موكب المومياوات الملكية

صور.. تعرف على الفتاة التى قادت موكب المومياوات الملكية

شاهد: هالة فاخر &#34;سأموت في أول يوم من رمضان&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: هالة فاخر "سأموت في أول يوم من رمضان".. ما القصة ؟

شاهد: بسبب مفاجأة ميلادها.. زوجة أحمد الفيشاوي تطلب الطلاق

شاهد: بسبب مفاجأة ميلادها.. زوجة أحمد الفيشاوي تطلب الطلاق

شاهد: إشتعال الحرب بين (اليوتيوبرز) نارين و نور.. وإحداهما في حالة إنهيار

شاهد: إشتعال الحرب بين (اليوتيوبرز) نارين و نور.. وإحداهما في حالة إنهيار

شاهد: محمد رمضان بداخل تابوت ومومياء يثير غضب الجمهور

شاهد: محمد رمضان بداخل تابوت ومومياء يثير غضب الجمهور

بسبب عمرو دياب.. الشرطة تقبض على حسن شاكوش.. ما القصة ؟

بسبب عمرو دياب.. الشرطة تقبض على حسن شاكوش.. ما القصة ؟

شاهد: كيف إحتفل محمد ثروت بموكب المومياوات

شاهد: كيف إحتفل محمد ثروت بموكب المومياوات

شاهد: مي العيدان تتنمر على إلهام الفضالة وهذا ما فعلته الأخيرة

شاهد: مي العيدان تتنمر على إلهام الفضالة وهذا ما فعلته الأخيرة

بعد التنمّر عليه.. الجمهور المصري ينصف حسين الجسمي وهذا ما فعله

بعد التنمّر عليه.. الجمهور المصري ينصف حسين الجسمي وهذا ما فعله

شاهد: وسامة تيم حسن تشعل السوشيال ميديا

شاهد: وسامة تيم حسن تشعل السوشيال ميديا

عربي

أكثر من مليون جرعة لقاح (كورونا) في طريقها إلى ليبيا

أكثر من مليون جرعة لقاح (كورونا) في طريقها إلى ليبيا

تحذيرات في تونس من خطورة زيادة انتشار (كورونا)

تحذيرات في تونس من خطورة زيادة انتشار (كورونا)

ليبيا: رئيس المجلس الأوروبي يناقش ملفي الهجرة و(كورونا)

ليبيا: رئيس المجلس الأوروبي يناقش ملفي الهجرة و(كورونا)

&#34;الفرصة الأخيرة&#34;.. استئناف المفاوضات حول سد النهضة

"الفرصة الأخيرة".. استئناف المفاوضات حول سد النهضة