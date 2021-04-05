سلفيت: الشرطة تحرر مخالفات سلامة عامة وتغلق محال تجارية



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن دوريات الشرطة والأجهزة الأمنية في محافظة سلفيت وأثناء قيامها بعمل جولات في منطقة الاختصاص لمنع حركة وتنقل المواطنين فيها خلال اليومين الماضيين وتنفيذاً لتعليمات الحكومة بحالة الإغلاق المعلنة والقاضية بمنع الحركة والتنقل بين المحافظات فقد قامت الشرطة بإغلاق عدد من المحال التجارية في المحافظة وحررت 129 مخالفة سلامة عامة لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية التي تم الإعلان عنها من قبل الحكومة.

رام الله - دنيا الوطنحررت الشرطة مخالفات سلامةٍ عامةٍ، وأغلقت محال تجارية لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية وقرار الإغلاق في محافظة سلفيت.