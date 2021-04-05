شؤون فلسطينية

"كهرباء غزة" تطلق حملة تسهيلات خاصة للعديد من الفئات المجتمعية

"كهرباء غزة" تطلق حملة تسهيلات خاصة للعديد من الفئات المجتمعية
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة حملة تسهيلات خاصة ببعض الفئات المجتمعية تستمر لمدة ثلاثة شهور ابتداء من مطلع نيسان/أبريل الجاري، وتستهدف الاشتراكات المنزلية وغير المنزلية المسجلة باسم متوفين وكذلك الاشتراكات المصنفة كحالات اجتماعية لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، والاشتراكات المسجلة بأسماء شهداء أو جرحى مسيرات العودة، والاشتراكات المنزلية التي تتبع لأسر مصنفة لدى الجهات الرسمية كأسر فقيرة.

كما تستهدف الحملة اشتراكات عائلات الأسرى الذين يقبعون داخل السجون الإسرائيلية، أو الأسرى داخل السجون غير المسجلة بأسمائهم اشتراكات ويرغبون بالحصول على اشتراكات جديدة لذويهم داخل قطاع غزة.

وتتضمن الحملة أيضا تقديم تسهيلات خاصة كإعفاء من رسوم الاشتراك والمساهمة التطويرية بشروط خاصة للراغبين بتجزئة اشتراكاتهم المنزلية الفعالة المركبة وغير المركبة للفئات (1 فاز، و3 فاز) والحصول على اشتراكات جديدة داخل نفس العقار، وبنفس الوتيرة تتضمن الحملة تسهيلات للمشتركين الراغبين بتحويل اشتراكاتهم القائمة لعدادات ذكية كالإعفاء من الرسم الثابت الشهري(10شيكل 1فاز، 30 شيكل 3 فاز) للاشتراكات بنظام الفوترة (ميكانيكي) والدفع المسبق(هولي)، وكذلك تسهيلات خاصة بمنح اشتراكات منزلية جديدة للموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من وزارة المالية بغزة وذلك من خلال تحويل المستحقات.

وتتضمن الحملة كذلك بعض الشروط يذكر منها، تحقيق آلية التزام فعالة كالسداد الآلي أو مسبق الدفع، وإثبات وضع الحالة عبر مستندات رسمية من المؤسسات المختصة كالشؤون الاجتماعية أو وزارة الأسرى، وشروط أخرى تتعلق بالمشتركين الحاصلين على خصم بعد تاريخ 1/1/2018م.

ودعت الشركة المشتركين إلى مراجعة مراكز العناية بالمشتركين التابعة للشركة كل في محافظته للحصول على الخدمة أو للاطلاع على تفاصيل الحملة وشروطها والفئات التي تستفيد منها، وكذلك متابعة مواقع الشركة الإلكترونية للاطلاع على التفاصيل وكل جديد بالخصوص، والاتصال على رقم الطوارئ التابع للشركة (133) للإستفسار عن تفاصيل الحملة والفئات المستهدفة فيها.

يذكر بان الشركة اطلقت سابقا العديد من التسهيلات والحملات الخاصة للتخفيف عن المواطنين وتوفير الفرصة المناسبة لمن يرغب بتسوية وتصويب وضعه الفني لدى الشركة، كما ان الشركة ستعمل خلال الفترة القادمة على اطلاق مزيد من الحملات التي تستهدف فئات أخرى لتعميم الفائدة والدفع باتجاه ترتيب منظومة الكهرباء وتحقيق الالتزام لدى جميع فئات المجتمع.







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