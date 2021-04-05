شؤون فلسطينية

رام الله: الشرطة تقبض على تاجر مخدرات

رام الله: الشرطة تقبض على تاجر مخدرات
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قبضت الشرطة فجر اليوم على أحد تجار ومروجي المخدرات وبحوزته مواد يشتبه أنها مخدرة في بلدة نعلين غرب مدينة رام الله.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أنه ومن خلال المتابعة المستمرة لتجار ومتعاطي المواد المخدرة تمكن فرع مكافحة المخدرات في شرطة المحافظة من القبض على أحد تجار المخدرات بعد محاولته الفرار من المكان حيث قام بإفتعال حادث مروري بصدم مركبة أحد ضباط الفرع مما تسبب بإصابة الضابط بيده وكتفه نتيجة الحادث وقام بمحاولة دهس أفراد القوة فتم إطلاق النار أثناء محاولته الفرار فأصيب بشظية ووصفت حالته الصحية بالمتوسطة وكان بحوزته كمية من مواد يشتبه أنها مخدرة كان يقوم بترويجها وهي عبارة عن 17 كيساً بداخلها مواد يشتبه أنها مخدرة من نوع مارجوانا و59 قطعه من نوع حشيش و47 حبة يشتبه أنها من نوع حبوب الإكستازي المخدرة.

وأكدت أن المقبوض عليه صادر بحقه تسع مذكرات قضائية ومطلوب على 15 قضية تنوعت ما بين ست قضايا سرقه وثلاث قضايا إتجار بالمواد المخدره وثلا قضايا حيازة مواد مخدرة وقضية حرق جنائي وقضيتي تحقيق.

وأضافت الشرطة أنه تم التحفظ عليه وعلى المضبوطات لحين إحالته إلى جهة الإختصاص لإستكمال الإجراءات القانونية اللآزمة بحقه أصولاً.

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