شاهد: صور جماعية لكتلة فتح المترشحة لانتخابات التشريعي





ويظهر في الصور كل من نائب رئيس حركة فتح، عضو اللجنة المركزية، محمود العالول، وأمين سر اللجنة المركزية، جبريل الرجوب وهما يتوسطان جميع مرشحي كتلة "العاصفة" رقم 36.















رام الله - دنيا الوطننشرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، اليوم الاثنين، صوراً جماعية لكتلتها المنافسة في انتخابات المجلس التشريعي في 22 من آيار/مايو المقبل.