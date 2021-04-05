شاهد: صور جماعية لكتلة فتح المترشحة لانتخابات التشريعي
رام الله - دنيا الوطن
نشرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، اليوم الاثنين، صوراً جماعية لكتلتها المنافسة في انتخابات المجلس التشريعي في 22 من آيار/مايو المقبل.
نشرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، اليوم الاثنين، صوراً جماعية لكتلتها المنافسة في انتخابات المجلس التشريعي في 22 من آيار/مايو المقبل.
ويظهر في الصور كل من نائب رئيس حركة فتح، عضو اللجنة المركزية، محمود العالول، وأمين سر اللجنة المركزية، جبريل الرجوب وهما يتوسطان جميع مرشحي كتلة "العاصفة" رقم 36.
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