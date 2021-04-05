الرئيس عباس: ما يحدث في الأردن يهمنا كما يهم الأردن

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، عن الرئاسة الفلسطينية، قولها: إن الرئيس عباس، توجه إلى ألمانيا "لإجراء فحوصات"، ولقاء المستشارة انغيلا ميركل.





وغادر الرئيس عباس مدينة رام الله، اليوم الاثنين، متوجهاً إلى الأردن في طريقه إلى ألمانيا.





وحطت طائرتان مروحيتان أردنيتان أرض مقر الرئاسة الفلسطينية بمبنى المقاطعة، بمدينة رام الله، لتقل الرئيس والوفد المرافق له.





في السياق، نقلت قناة (الشرق) السعودية، عن مسؤولين فلسطينيين إن الرئيس سيجري فحوصاً طبية روتينية في مستشفى بالعاصمة الألمانية برلين.





وكان الرئيس عباس أجرى عملية في الأمعاء في مستشفى ألماني قبل عامين، ومنذ ذلك الوقت يقوم بإجراء فحوص روتينية في المستشفى ذاته.





وكشف أحد المسؤولين، وفق القناة، أن الرئيس عباس سيلتقي المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خلال هذه الزيارة التي تستمر أياماً عدة، وسيطلب منها تدخلاً أوروبياً للضغط على إسرائيل، من أجل السماح بمشاركة أهالي القدس في الانتخابات التشريعية، المقرر إجراؤها في 22 آيار/مايو المقبل.



