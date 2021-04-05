الرئيس عباس: ما يحدث في الأردن يهمنا كما يهم الأردن
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس محمود عباس، "إننا تابعنا الأحداث التي حصلت في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بكل اهتمام، لأن هذا الأمر يهمنا كما يهم الأردن".
وأضاف لحظة وصوله العاصمة الأردنية عمان، ظهر اليوم الاثنين، "أننا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يحمي الأردن ويرعاه ويصبغ عليه ثوب الاستقرار والأمن والأمان برعاية أخي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين الذي نرجو له القوة والعزيمة الدائمة لأنه هو الحامي لهذا البلد والذي يرعاه"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وتابع: "عندما حصلت هذه الأحداث شاهدنا العالم كله دون استثناء يقف إلى جانب الأردن وإلى جانب صاحب الجلالة وهذا دليل على الاحترام البالغ والاهتمام العظيم بهذا البلد المسالم والآمن الذي نتمنى له دائما الأمن والأمان".
قال الرئيس محمود عباس، "إننا تابعنا الأحداث التي حصلت في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بكل اهتمام، لأن هذا الأمر يهمنا كما يهم الأردن".
وأضاف لحظة وصوله العاصمة الأردنية عمان، ظهر اليوم الاثنين، "أننا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يحمي الأردن ويرعاه ويصبغ عليه ثوب الاستقرار والأمن والأمان برعاية أخي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين الذي نرجو له القوة والعزيمة الدائمة لأنه هو الحامي لهذا البلد والذي يرعاه"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وتابع: "عندما حصلت هذه الأحداث شاهدنا العالم كله دون استثناء يقف إلى جانب الأردن وإلى جانب صاحب الجلالة وهذا دليل على الاحترام البالغ والاهتمام العظيم بهذا البلد المسالم والآمن الذي نتمنى له دائما الأمن والأمان".
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، عن الرئاسة الفلسطينية، قولها: إن الرئيس عباس، توجه إلى ألمانيا "لإجراء فحوصات"، ولقاء المستشارة انغيلا ميركل.
وغادر الرئيس عباس مدينة رام الله، اليوم الاثنين، متوجهاً إلى الأردن في طريقه إلى ألمانيا.
وحطت طائرتان مروحيتان أردنيتان أرض مقر الرئاسة الفلسطينية بمبنى المقاطعة، بمدينة رام الله، لتقل الرئيس والوفد المرافق له.
في السياق، نقلت قناة (الشرق) السعودية، عن مسؤولين فلسطينيين إن الرئيس سيجري فحوصاً طبية روتينية في مستشفى بالعاصمة الألمانية برلين.
وكان الرئيس عباس أجرى عملية في الأمعاء في مستشفى ألماني قبل عامين، ومنذ ذلك الوقت يقوم بإجراء فحوص روتينية في المستشفى ذاته.
وكشف أحد المسؤولين، وفق القناة، أن الرئيس عباس سيلتقي المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خلال هذه الزيارة التي تستمر أياماً عدة، وسيطلب منها تدخلاً أوروبياً للضغط على إسرائيل، من أجل السماح بمشاركة أهالي القدس في الانتخابات التشريعية، المقرر إجراؤها في 22 آيار/مايو المقبل.
وتلقى الرئيس عباس اللقاح المضاد لفيروس (كورونا) في 20 آذار/ مارس الماضي، وحث المواطنين على الالتزام بتعليمات وزارة الصحة في أخذ اللقاح، والإجراءات الاحترازية وفق بروتوكول الوزارة.
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