ناصر الدين:قرار محكمة الانتخابات بقضية الأسير سلامة نهائي ولا يقبل الطعن أمام جهة أخرى



وقالت ناصر الدين في تصريحاتٍ خاصة لـ "دنيا الوطن" :"اليوم انعقدت المحكمة في غزة برئاسة القاضي فايز حمَّاد، وعضوية القاضيين محمود أبو حصيرة، ومحمد الدحدوح، ونظروا في الطعن، وأصدروا حكماً برد الطعن موضوعاً، لِعلة أن المُستَدعِي (الأسير سلامة) غير مُسجل في سجل الناخبين، وهذا شرطٌ أساسي للترشيح ضمن قائمة انتخابية".



وفي سؤالها عن مطالبة الأسير سلامة بأن تعامله لجنة الانتخابات المركزية بصورةٍ استثنائية أسوةً بمواطني مدينة القدس، أجابت :"نحن كمحكمة انتخابات لا نملك إلا تطبيق النص القانوني.

والنص القانوني لا يعطيني صلاحيةً كرئيسة محكمة أن أُفعِّل هذا الاستثناء"، مشيرةً إلى أنه على هذا الأساس المحكمة قررت رد الطعن موضوعاً.



ولفتت ناصر الدين، إلى أن قرار محكمة الانتخابات بهذا الطعن نهائي، ولا يقبل الطعن أمام أي جهة أخرى.



جدير بالذكر أن الأسير سلامة مرشح على قائمة (القدس موعدنا)، التابعة لحركة حماس، وهو يحتل الموقع 13 على القائمة، وبخروجه منها تتقلص القائمة لتصبح 131 عضواً.

خاص لدنيا الوطنأكدت رئيسة محكمة قضايا الانتخابات الدكتورة إيمان ناصر الدين، اليوم الاثنين، ردهم للطعن المُقدم من محامي الأسير حسن سلامة، ضد قرار لجنة الانتخابات المركزية، والقاضي بشطبه من قائمة انتخابية، لكونه غير مسجل في السجل الانتخابي.