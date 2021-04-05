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شؤون فلسطينية

بحر: قرار لجنة الانتخابات رفض ترشح الأسير سلامة تنكر لتضحيات الأسرى

بحر: قرار لجنة الانتخابات رفض ترشح الأسير سلامة تنكر لتضحيات الأسرى
أحمد بحر
رام الله - دنيا الوطن
ندد القيادي في حركة حماس، د. أحمد بحر؛ بقرار لجنة الانتخابات المركزية رفض ترشيح الأسير حسن سلامة؛ وإزالة اسمه من قائمة القدس موعدنا.

واعتبر في تصريح مقتضب أصدره اليوم الاثنين، أن القرار ينم عن تنكر لتضحيات الأسرى الأبطال.

وقال بحر:" كنا نأمل من لجنة الانتخابات المركزية احترام تضحيات أسرانا الأبطال وكان الواجب عليها اتخاذ قرارات وتوجهات تراعي ظروف أسرانا الأبطال وتحفظ لهم حقوقهم سواء على صعيد الترشح والانتخاب، علماً بأن الاحتلال يمنع الأسرى من ممارسة حقهم في التسجيل للانتخابات".

ودعا بحر؛ لجنة الانتخابات المركزية ومحكمة الانتخابات لإيجاد سُبل وآليات تتماشى مع ظروف الأسرى الذين ضحوا من أجل وطنهم؛ معرباً عن استهجانه للقرار.

ودعا الكل الفلسطيني لمناصرة الأسير الفلسطيني وخاصة حسن سلامة وحقه في الترشح للانتخابات العامة القادمة مهيباً بكل جهات الاختصاص لدعم موقف أسرانا الأبطال خاصة أن الاحتلال يصادر الكثير من حقوقهم ولا يتمكنون غالباً من التسجيل بسجل الناخبين أثناء الفترة المقررة لذلك.

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