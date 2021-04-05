بدءاً من الثلاثاء.. (أونروا) تقرر التحول لـ "التعليم عن بعد" بدلاً من المدمج
رام الله - دنيا الوطن
قررت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) اليوم الاثنين، تعليق دوام المدارس بقطاع غزة ابتداءً من يوم غد الثلاثاء ولمدة أسبوع.
قررت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) اليوم الاثنين، تعليق دوام المدارس بقطاع غزة ابتداءً من يوم غد الثلاثاء ولمدة أسبوع.
وقال فريد أبو عاذرة رئيس برنامج التربية والتعليم، بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) في كتاب أرسله لمديري مدارس الوكالة: إنه سيتم التحول من التعليم المدمج إلى التعليم عن بعد بدءاً من يوم غدٍ الثلاثاء نظرا للحالة الوبائية في القطاع، على أن يتم مراجعة الأمر بشكل أسبوعي.
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